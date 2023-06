Oproep van IOC-baas Thomas Bach: ‘Geef Oekraïners kans zich voor Spelen te plaatsen’

Na chaos CL-finale hoopt Franse regering bij Spelen in Parijs op videobewa­king met kunstmati­ge intelligen­tie

Met de chaos rond de Champions League-finale in Parijs nog vers in het geheugen, hoopt de Franse regering voor de komende Olympische Spelen in diezelfde stad op videobewaking met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). De Franse Senaat nam het voorstel dinsdag aan, maar tegenstanders vrezen een ‘Trojaans paard’ dat na de Spelen niet meer zal verdwijnen en de fundamentele rechten van burgers verder aantast.