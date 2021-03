Organisatiecomité van de Olympische Spelen verdubbelt aantal vrouwelijke bestuurders

Driekwart van commando's in spe haalt de opleiding niet, waarom is dat?

10:02 Misschien is de opleiding van de Korps Commandotroepen wel de zwaarste die er is. Ongeveer 80 procent van de kandidaten haalt de eindstreep niet eens. Universitair hoofddocent Ruud den Hartigh werkt nu samen met zijn team aan een oplossing. Door de commando’s in spe te volgen en de data te analyseren, hopen ze erachter te komen wat de grote uitval veroorzaakt.