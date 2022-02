Patrick Roest hekelt ‘onsportieve’ Nils van der Poel opnieuw: ‘Maar respect voor zijn gouden race’

Roest begon opvallend voorzichtig aan zijn olympische 10.000 meter ,,Ik moest er even lekker in komen”, zei de Lekkerkerker, die een tijd van 12.44,59 reed. ,,Met een wat rustiger begin heb ik ook altijd mijn beste tien kilometers gereden. De twee rondjes van 31,2 waren misschien iets té rustig, maar ik moest gewoon even in mijn slag komen. Want het ging zeker wel goed. Ik weet dat ik op de 10.000 meter niet te gek moet beginnen. Gelukkig kwamen de snellere rondjes later in de race wel, al kon ik de rondjes van 29 helaas niet vasthouden. Gelukkig was het verval in de slotfase niet al te groot. Er zat voor mij echt niet meer in, ik heb alles gegeven in deze race.”