Podcast Ti-Ta-Tokio | ‘BMX’en is gaaf én echt heel gevaarlijk’

Video Van Vleuten beleeft ultieme revanche met goud in tijdrit: ‘Dit heeft zo moeten zijn’

28 juli Annemiek van Vleuten heeft op ongenaakbare wijze goud veroverd in de individuele tijdrit. De Nederlandse was in Tokio ruim de snelste en maakte daarmee haar olympische cirkel rond. Het brons was voor Anna van der Breggen.