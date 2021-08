Podcast Ti-Ta-Tokio | ‘Wat mij betreft draagt Sifan Hassan morgen alle vlagen, iedereen is gek op haar’

Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Olympische Spelen op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe Ti-Ta-Tokio-podcast de gebeurtenissen in Japan. Vandaag wordt Theo Bos nog wel telefonisch vervangen door atletiekverslaggever Pim Bijl, die in het Olympisch Stadion de gouden race van Sifan Hassan en de zilveren race van de 4x400 meter-lopers zag.