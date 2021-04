Polling niet naar de Olympische Spelen, selectiecommissie kiest Van Dijke

Polling is het grote talent, haar nummer één positie in Nederland in de klasse tot 70 kilogram was jarenlang onbetwist. Maar Van Dijke, inmiddels tweevoudig Europees kampioene, groeide de afgelopen jaren uit tot een judoka die ook structureel bij de top van de wereld hoort.

Het olympisch kwalificatietraject duurde drie jaar - een jaar langer dan het eigenlijke plan, door de coronapandemie en het uitstel van de Olympische Spelen met een jaar. Er waren in die periode diverse meetmomenten aangemerkt, waarvan het door Van Dijke gewonnen EK in Lissabon, anderhalve week geleden, het laatste moment was. Van Dijke deed daar goede zaken. De judoka uit Brabant won, waaronder in de finale van de Française Margaux Pinot, waar Polling eerder dat toernooi nog van verloor.

Polling kwam op in de laatste actieve judojaren van Edith Bosch, haar voorgangster in de klasse tot 70 kilogram, die bij haar laatste Spelen, in Londen, brons won. Vier jaar later was het de beurt aan Polling, die inmiddels al jarenlang de wereldranglijst aanvoerde. Maar haar olympisch debuut in Rio verliep teleurstellend, door pech met de loting trof ze de ongerankte Japanse Haruka Tachimoto. Na één partij was Polling uitgeschakeld, Tachimoto won later op de dag olympisch goud.