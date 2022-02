Primeur voor Finland: eerste ijshockeygoud na gewonnen finale tegen Rusland

En de start was er voor de Russen, toen Mikhail Grigorenko in de eerste periode het net vond. In het tweede bedrijf sloeg Finland via Ville Pokka toe, waarna dat land ook een vliegende start kende in de derde en laatste periode. Na een halve minuut was het Hannes Bjorninen die de puck met een lichte aanraking net genoeg van richting veranderde om de Russische goaltender te verschalken: 2-1. In de slotfase haalde de toch al moeilijk scorende Russen hun goalie uit het net, maar gescoord werd er niet meer door de ploeg van voormalig NHL-speler (en zelf olympisch kampioen) Alexei Zhamnov.



Zo won Finland na zilveren medailles in Calgary (1988) en Turijn (2006) dan eindelijk ook eens goud, en dat werd gevierd. Amerika-beul Slowakije greep gisteren al het brons door Zweden te verslaan.