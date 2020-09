Protestbrief van mensenrechtenorganisaties tegen Spelen in China

Meer dan 160 mensenrechtenorganisaties hebben het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgeroepen de Winterspelen van 2022 niet in China te laten plaatsvinden. Dat staat in een gezamenlijk statement. Peking is al aangewezen als gaststad van het evenement.

,,Dit is slecht voor de reputatie van het IOC en de Olympische Spelen”, schrijven de organisaties in een brief. ,,In grote delen van China is sprake van een crisis wat betreft de rechten van de mens. Daar kan de sportwereld niet aan voorbijgaan.”

Het Chinese ministerie van Buitenlandse heeft geen goed woord over voor de actie. ,,Dit is een poging van de sport een politieke kwestie te maken en daar is niemand bij gebaat. We distantiëren ons van de poging de Winterspelen bij ons weg te halen en van de beschuldigingen aan onze regering.” Een reactie van het IOC blijft voorlopig uit.

Het is niet voor het eerst dat China gastheer is van de Olympische Spelen. In 2008 werden de Zomerspelen al in Peking gehouden.