Pyeongchang rekent op bitter koude opening

De organisatie heeft om die reden tal van maatregelen genomen om de verwachte 43.000 toeschouwers in het dakloze Olympisch Stadion warm te houden. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een regenjas, schootdekentje, een gebreide muts, een warm zitkussen, hand- en voetverwarmers.



Uiteraard krijgt iedereen het advies zich bijzonder warm aan te kleden en alle lichaamsdelen goed in te pakken. Om de bittere kou van de voorspelde tien graden onder nul te kunnen trotseren, zullen er bij de tribunes terrasverwarmers worden neergezet en is er warm eten en drinken verkrijgbaar bij de stalletjes.

De boodschap tijdens de openingsceremonie zal gaan over vrede. Vijf kinderen uit de plattelandsprovincie Gangwon zijn de hoofdpersonen in een sprookjesachtige avontuur, waarin ook dieren voorkomen en 2000 figuranten.