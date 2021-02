Qatar zwicht: bikini toch toegestaan bij beachvolleybaltoernooi voor vrouwen

Na eerder opgestelde plannen over specifieke uniformen voor het evenement in het islamitische emiraat spraken veel spelers juist hun steun uit voor het toernooi, vertelde Madelein Meppelink al aan deze site. In een anonieme enquête gaf slechts een van de vijftig geraadpleegde spelers aan niet eens te zijn met de kledingvoorschriften. Meppelink, die samen met Sanne Keizer speelt in Qatar, vertelde aan deze site al dat ze voor een driekwart legging en een dun shirt met korte mouwen zou kiezen. ,,We zijn er te gast, dus hebben we de cultuur maar te respecteren’’, aldus Meppelink, die nu echter toch gewoon in bikini in het zand van Doha zou kunnen spelen, mocht ze dat willen.