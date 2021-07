Revanche voor 3x3-basketballers, klinkende zege beachvolleyballers

video Koning vliegt terug uit Grieken­land voor opening Olympic Festival en wenst olympiërs succes

23 juli Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wensen alle Nederlandse olympische sporters veel succes tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Vanwege de coronapandemie mist de koning voor het eerst in jaren het sportevenement. Wel opende hij vandaag het Olympic Festival in Den Haag.