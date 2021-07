Rijzende ster Femke Bol heeft zinnen gezet op eremetaal: ‘Tot nu toe verras ik iedereen’

Henk Grol doet niet aan excuses en ‘jankverha­len’: ‘Ik ben gewoon echt een sukkel’

14:44 Het had het succesvolle sluitstuk van zijn lange judocarrière moeten zijn, maar in Tokio strandde de inmiddels 36-jarige Henk Grol in zijn eerste partij, na 25 seconden.