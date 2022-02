Rittenschema 500 meter Olympische Spelen | Leerdam, De Jong en Kok na elkaar in actie

Leerdam bijt voor het Nederlandse trio het spits af in de National Speed Skating Oval. In rit 7 schaatst zij tegen Jingzhu Jin uit het gastland. In de daaropvolgende ritten komt de tegenstand voor De Jong en Kok uit Canada. Alle drie de landgenoten nemen voor het eerst deel aan de Olympische spelen. Met name de 21-jarige Kok wordt een grote medaillekans toegedicht. Vorig jaar won zij zilver op de WK afstanden in Heerenveen en was ze de beste bij vier wereldbekerwedstrijden. Dit seizoen kon ze internationaal nog niet winnen.