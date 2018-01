Ruim 14.000 dopingtests uitgevoerd voor Pyeongchang

In de aanloop naar de komende Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari) zijn al meer dan 14.000 dopingtests afgenomen. Daarbij waren ruim 6000 atleten uit 61 landen betrokken.

Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité bekend. Het IOC deelde nog niet mee hoeveel positieve gevallen zijn geconstateerd.

De Russische atleten kregen in verhouding vaker dopingcontroleurs over de vloer dan sporters uit andere landen. In november en december werden twee keer zoveel Russische atleten getest op dopinggebruik in vergelijking met elk ander land, aldus het IOC. Rusland is geschorst wegens het dopingcomplot bij Sotsji 2014, maar Russen met een dopingvrij verleden mogen misschien nog wel meedoen aan Pyeongchang 2018.

De controles werden in de periode april-december 2017 uitgevoerd door nationale antidopingorganisaties en internationale wintersportfederaties. Het aantal uitgevoerde tests ligt 70 procent hoger dan in vergelijking met dezelfde periode in 2016.

,,Het beschermen van schone atleten door doping te bestrijden is een topprioriteit voor het IOC", zei dokter Richard Budgett, medisch en wetenschappelijk directeur bij het IOC. ,,De integriteit van de Spelen is uitermate belangrijk. We willen ervoor zorgen dat bij Pyeongchang 2018 een eerlijke competitie wordt gehouden met allemaal schone atleten.''