Russen zonder 'eigen' vlaggendrager op Spelen

Vonn bevestigt topvorm met nieuwe zege

14:14 Een week voor de start van de Olympische Spelen in Pyeongchang heeft Lindsey Vonn aangetoond dat ze in topvorm verkeert. De Amerikaanse skiester schreef zondag ook de tweede afdaling van het wereldbekerweekeinde in Garmisch-Partenkirchen op haar naam. Net als een dag eerder bleef Vonn de Italiaanse Sofia Goggia net voor op de Kandahar-piste.