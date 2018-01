Russische klokkenluider ondanks doodsbedreigingen bereid te getuigen

Het voormalige hoofd van het dopinglab in Sotsji, dat onthulde dat bijna alle Russische atleten van doping werden voorzien en dat hun positieve uitslagen werden verdoezeld, is bereid naar het internationale hof van sportarbitrage CAS in Lausanne te komen. Ondanks de doodsbedreigingen uit zijn vaderland, zei zijn advocaat Jim Walden tegen de BBC.



Rodsjenkov is na zijn onthullingen ondergedoken in de Verenigde Staten, maar wil aanwezig zijn bij de hoorzittingen, die het CAS vanaf 20 januari heeft gepland. ,,We weten dat hij bovenaan staat op de Russische haatlijst. Er zijn mensen die hem dood willen, maar hij is desondanks bereid te getuigen. Hij beschouwt dat als zijn opdracht'', aldus Walden.



Het CAS wil voor het einde van de maand de beroepszaken van 42 Russische sporters hebben afgehandeld. Al deze Russen zijn bestraft voor het overtreden van de dopingregels in Sotsji en zijn niet meer welkom op de komende Spelen in Pyeongchang.