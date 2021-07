Sanne van Dijke draagt bronzen medaille op aan overleden broer Steven: ‘Deze is ook voor hem’

Van Dijke bezorgde TeamNL daardoor de achtste plak van de dag. Dat is een nieuw olympische record voor TeamNL. In 1928, in Amsterdam, won Nederland bijna 100 jaar geleden zeven medailles op één dag. De 26-jarige Van Dijke, debutante op de Spelen, was in de strijd om brons in de golden score op ippon te sterk voor Scoccimarro. De verlenging duurde liefst 7 minuten en 44 seconden. ,,Dit voelt als goud”, zei Van Dijke in eerste reactie voor de camera van de NOS. ,,Het was zeer zwaar bevochten.”



Meteen na haar ippon stond Van Dijk op en rees haar handen naar de nok van de judotempel in Tokio, naar haar overleden broer Steven, die ruim een jaar geleden totaal onverwacht uit het leven stapte. ,,Deze is natuurlijk ook voor hem.”

Sanne van Dijke.

Van Dijke, regerend Europees kampioene, is de nummer 3 van de wereld. Scoccimarro staat zes plekken lager op de wereldranglijst. Voor de Nederlandse judoploeg in Tokio is het de eerste medaille op deze Spelen. Vijf jaar geleden pakten de Nederlandse judoka’s één plak; Anicka van Emden werd ook derde, in de klasse tot 63 kilogram.

Van Dijke kreeg in de klasse tot 70 kilogram de voorkeur boven Kim Polling, die Nederland in 2016 in de klasse tot 70 kilogram vertegenwoordigde op de Spelen.

Sanne van Dijke.

Geen medaille voor Van ‘t End

Het lukte Noël van ‘t End niet een olympische medaille te pakken. De 30-jarige Van ‘t End verloor in de herkansingen van de Hongaar Krisztián Tóth, de mondiale nummer 3. Tóth won op waza-ari. Tóth strijdt later op woensdag met een van de twee verliezers van de halve finales om een bronzen medaille. Voor Van ‘t End, die in 2019 in Tokio wereldkampioen werd, had het zijn eerste olympische plak kunnen worden. In de kwartfinales verloor Van ‘t End, de nummer 2 van de wereld, op straffen van de Turk Mihael Zgank.

Noël van 't End.

,,Ongelooflijk. Dit had ik niet verwacht", zei Van 't End. ,,Alles kan in judo. Het zit in de kleine dingetjes. En zo sta je met lege handen. Ik stond goed te judoën, stond lekker op de mat. Het was na de nederlaag tegen die Turk echt lastig om de knop om te zetten. Mensen hebben tegen me aangeluld, maar het ging het ene oor in en het andere uit. Toen heb ik een moment voor mezelf gepakt en dacht ik: ik ben er nu toch, ik ga die Hongaar pakken. Hij pakt die wazari, één minuut voor tijd, en daarna blijft hij maar wegrennen. Daar kan ik heel weinig mee. Ik heb achter hem aangerend, maar ik kon hem niet meer pakken. Ontzettend vervelend, dit gaat wel even pijn doen."

