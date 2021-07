Schoonspringer Tom Daley: ‘Trots om te zeggen dat ik homo en olympisch kampioen ben’

Schoonspringer Tom Daley kwam vandaag in Tokio na het behalen van goud met een indrukwekkend statement over zijn geaardheid. ,,Ik voel me ongelooflijk trots om te zeggen dat ik een homoseksuele man ben én olympisch kampioen‘’, sprak de 27-jarige Engelsman.

Met zijn partner Matty Lee veroverde Daley olympisch goud bij het synchroonduiken vanaf de 10-meter toren door in de finale de Chinese favorieten Chen Aisen en Cao Yuan te verslaan. Een prestatie waar hij als kind alleen maar van kon dromen. ,,Toen ik jonger was, dacht ik niet dat ik ooit iets zou bereiken om wie ik was. Dat ik nu olympisch kampioen ben, laat zien dat je alles kunt bereiken.”

Daley is bekend vanwege zijn optreden in verschillende televisieshows, vlogs op YouTube en andere sociale media-activiteiten. Hij ontpopt zich al jaren als voorvechter van de LHBTI-rechten, samen met zijn man en Amerikaans regisseur Dustin Lance Black die een belangrijke rol speelde in zijn carrière. Daley vertelde eerder al dat Black ontmoeten en uit de kast komen zijn carrière een boost gaf: ,,Alles veranderde, het zorgde ervoor dat er een last van mijn schouders viel.”

Na het in ontvangst nemen van zijn gouden medaille, maakte de Brit gebruik van het moment om een statement te maken. Daley kende omwille van zijn geaardheid en het verlies van zijn vader aan kanker een moeilijke jeugd en hoopt met zijn succes mensen te inspireren. ,,Toen ik jonger was, voelde ik me eenzaam en anders. Ik voelde dat ik niet in de maatschappij paste, dat ik niet precies was zoals mensen van me verwachtten. Ik hoop dat mensen in een soortgelijke positie zien dat ze niet alleen zijn. Je kunt van alles bereiken en er is meer support voor je dan je denkt.”

In tegenstelling tot zijn debuterende partner Lee, waren het voor de 27-jarige Daley al zijn vierde Olympische Spelen. De Brit was er in 2008 als 14-jarige al bij op de Spelen in Peking.

