Seingever hindert Van der Breggen bij training voor tijdrit

Waarom de official haar tegen wilde houden is niet bekend. Thorwald Veneberg, directeur van wielerbond KNWU, sprak van een storm in een glas water. ,,Er sprong een seingever voor haar en toen is ze half op de grond gevallen. Er is niets mis met haar”, aldus Veneberg. De geschrokken Japanse officials boden uitgebreid excuses aan. Woensdag komt Van der Breggen, net als Annemiek van Vleuten, uit in de individuele tijdrit. Ze geldt als een van de favorieten.