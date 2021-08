Sifan Hassan doet het weer! Olympisch goud op 10 kilometer

Achter Hassan, die morgen bij de sluitingsceremonie de vlag draagt, werd Kalkidan Gezahegne uit Bahrein tweede (29.56,18) en de Ethiopische Letesenbet Gidey derde (30.01,72). Hassan plaatste haar beslissende aanval in de laatste ronde.



De Nederlandse atlete was de eerste die de 1500, 5000 en 10.000 meter combineerde op een Olympische Spelen. Ze voltooide die unieke trilogie met drie medailles. Alleen Fanny Blankers-Koen behaalde meer olympische medailles voor Nederland in de atletiek. Zij won vier keer goud op de Spelen van Londen in 1948.