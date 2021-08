Sifan Hassan excelleert naar goud op 10 kilometer: ‘Ik ben zo dankbaar’

Achter Hassan, die morgen bij de sluitingsceremonie de vlag draagt, werd Kalkidan Gezahegne uit Bahrein tweede (29.56,18) en de Ethiopische Letesenbet Gidey derde (30.01,72). Hassan plaatste haar beslissende aanval in de laatste ronde.

Quote Ik ben zo blij en dankbaar Sifan Hassan Hassan was eerder in Tokio oppermachtig in de finale van de 5000 meter. Niemand had toen een antwoord op haar machtige versnelling in de slotronde. Op de dubbele afstand had Hassan haar aanval ook voor de slotronde bewaard. Gidey, houdster van het wereldrecord, liep bijna de hele race aan de leiding, maar kon niet op tegen de indrukwekkende sprint van Hassan.



Lange tijd liep Hassan met Gidey, Gezahegne en Hellen Obiri aan de leiding, maar na driekwart moest Obiri lossen. Het drietal streed in de spannende slotfase om de medailles en die driestrijd werd overtuigend in het voordeel van Hassan beslist.

Haar eerste woorden waren: ik ben blij, ik ben klaar, ik ben moe en ik wil slapen. ,,Vanaf de heats op de 5000 meter heb ik gewoon niet kunnen slapen”, zei ze bij de NOS. Na de bronzen medaille op de 1500 meter was haar hart gebroken, zei ze. ,,Maar als ik het goud had gehaald, was ik denk ik niet in staat geweest het op de 10.000 meter af te maken. Nu had ik het mezelf nooit vergeven als ik het niet had afgemaakt op de 10.000 meter.”

Ze was trots op het behalen van drie olympische medailles. ,,Normaal duurt het 12 jaar om zoveel medailles te winnen. Ik doe het op één Olympische Spelen. Ik ben zo blij en dankbaar, ik heb er geen woorden voor.”

De Nederlandse atlete was de eerste die de 1500, 5000 en 10.000 meter combineerde op een Olympische Spelen. Ze voltooide die unieke trilogie met drie medailles. Alleen Fanny Blankers-Koen behaalde meer olympische medailles voor Nederland in de atletiek. Zij won vier keer goud op de Spelen van Londen in 1948.

De 1500 meter voegde Hassan pas in Tokio aan haar programma toe. Het is haar favoriete afstand, ze is ook de regerend wereldkampioene. Ze plaatste zich ondanks een valpartij in de series moeiteloos voor de finale, maar daarin ontbeerde ze de kracht om voor het goud te gaan. De Keniaanse Faith Kipyegon spurtte van haar weg in de laatste ronde en ook de Britse Laura Muir haalde haar nog in.

Hassan voelde vermoeidheid in haar lichaam, maar toonde zich vrijdag na de finale van de 1500 meter strijdlustig. De ‘nederlaag’ gaf haar juist de energie om tot het uiterste te gaan op de 10.000 meter, zei ze vooraf. Ze gaf zichzelf door die bronzen plak 90 procent kans op een zege een dag later.

Illuster rijtje

Met het binnenhalen van de olympische titel op de 10 kilometer is Sifan Hassan in een illuster rijtje terechtgekomen. Slechts zes andere Nederlandse sporters slaagden erin drie medailles te pakken op dezelfde Olympische Zomerspelen. De 28-jarige Hassan treedt in voetsporen van Rie Mastenbroek (1936), Fanny Blankers-Koen (1948), Leontien van Moorsel (2000), Inge de Bruijn (2000 en 2004), Pieter van den Hoogenband (2000 en 2004) en Ranomi Kromowidjojo (2012).

Hassan won op de Spelen in Tokio goud op zowel de 5000 als 10000 meter en brons op de 1500 meter. Baanwielrenner Harrie Lavreysen kan zich dit weekend ook nog in het rijtje scharen. Hij doet morgen mee aan de keirin. Anky van Grunsven veroverde in haar loopbaan een recordaantal van negen medailles. Ze won echter nooit drie medailles op dezelfde Spelen.

Susan Krumins

Susan Krumins hield de olympische finale van de 10 kilometer in Tokio halverwege voor gezien. Na elf ronden was de 35-jarige Krumins, die in laatste positie liep, klaar. De 35-jarige Nijmeegse atlete deed mee aan haar tweede Spelen, maar kende vanwege blessures een moeizame voorbereiding. De olympische finale was haar eerste wedstrijd van dit jaar. Op de Spelen van Rio eindigde ze als achtste op de 5000 meter en werd ze veertiende op de 10.000 meter.

