Sifan Hassan knalt met mooie eindsprint overtuigend naar finale 1500 meter

Hassan is de regerend wereldkampioene op de 1500 meter. Haar grootste concurrente voor de winst in Tokio is de Keniaanse regerend olympisch kampioene Faith Kipyegon. Die won overtuigend haar heat in de halve finales in 3.56,80.



Hassan begon haar race weer achteraan, maar schoof in de laatste ronde naar voren en zat al snel bij de eerste vijf loopsters. In de laatste tweehonderd meter gaf ze in de eindsprint nog even gas en zo won ze de race in de tweede halve finale. De beste vijf loopsters uit de beide halve finales hebben zich geplaatst voor de finale.

Hassan won maandag al goud op de 5000 meter in een prachtige tijd van 14 minuten en 36,79 seconden. Hassan bezorgde Nederland daarmee het eerste atletiekgoud sinds Ellen van Langen op de 800 meter bij de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Ze won na een machtige versnelling in de slotronde de 5000 meter, nadat ze enkele uren eerder in de kwalificaties op de 1500 meter nog was gevallen op 400 meter voor de finish. Met een knappe inhaalrace kwam ze ook toen als eerste over de finish.

De 28-jarige atlete, die in 1993 werd geboren in Ethiopië en in 2008 naar Nederland kwam, wil ook nog voor goud gaan op de 10.000 meter. De finale van die afstand is zaterdag om 12.45 uur.

‘Zenuwachtig voor halve finale’

Hassan had flink wat spanning voor haar halve finale, zo zei ze naar haar race tegen de NOS. ,,Iedereen doet zijn best om finale te halen. Ik was heel zenuwachtig voor deze halve finale, maar straks in finale wordt het weer leuk. Dan ben ik vrijer in mijn hoofd, maar het was eerst belangrijk om die te halen. Wat mijn favoriete afstand nou is? Ja, de 10.000 meter of de 1500 meter, ik vind het allebei leuk. Het verschilt een beetje per dag", zei Hassan, die na haar gouden race van maandag een persoonlijke brief kreeg van koning Willem-Alexander. ,,Ja, dat was heel mooi. Hoe ik mijn finale vrijdag aan ga pakken? Nee, dat ga ik nu niet zeggen. Ik ga mijn concurrentie niet wijzer maken.”

