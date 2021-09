Slogan Winterspelen in Beijing: samen voor gedeelde toekomst

Samen voor een gedeelde toekomst, zo luidt de slogan voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Beijing. De Chinese hoofdstad huisvest in februari 2022 de Winterspelen.

,,Deze slogan ondersteunt onze boodschap dat mensen vanuit de hele wereld solidariteit versterken, elkaar steunen en zich samen inzetten voor een betere toekomst”, zei burgemeester Chen Jining van Beijing tegen het staatspersbureau Xinhua.

Mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen om de Spelen in China te boycotten, omdat mensenrechten daar geschonden zouden worden. Het gaat dan met name om de onderdrukking van de Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde in het voorjaar met bondgenoten te willen praten over een mogelijke boycot. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vindt een boycot niet de juiste manier om aandacht te vragen voor problemen. Het Amerikaans olympisch comité ziet een boycot ook niet zitten.

Volledig scherm © AP

‘Rigoureuze maatregelen’

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kondigt in een open brief aan dat volgende maand de eerste ‘playbooks’ verschijnen, waarin de maatregelen staan die gaan gelden voor sporters, stafleden, journalisten en vrijwilligers. ,,De pandemie is verre van over”, aldus Bach.

,,Samen met onze Chinese partners en vrienden stellen we alles in het werk om deze Olympische Winterspelen voor iedereen veilig en gezond te maken. Net als in Tokio nemen we rigoureuze maatregelen tegen het coronavirus, om de gezondheid en veiligheid van alle olympische deelnemers in Beijing te waarborgen. Daarbij laten we ons nog steeds leiden door de wetenschappelijke adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en internationale experts.”

Naar verluidt worden de maatregelen in China nog een stuk strenger dan afgelopen zomer tijdens de Olympische Spelen van Tokio. De grote vraag is of sporters bij aankomst in quarantaine moeten. In Japan hoefde dat niet. Wel moesten de sporters zich dagelijks laten testen op het coronavirus. Wie positief bleek, werd voor tien dagen ondergebracht in een quarantainehotel. Dat overkwam vier Nederlandse sporters en enkele stafleden.

Het IOC hoopt dat in Beijing weer publiek welkom is bij de Winterspelen. China moet daar nog een besluit over nemen. De Winterspelen zijn van 4 tot en met 20 februari 2022.

Volledig scherm Thomas Bach. © via REUTERS