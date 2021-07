Smulders Sisters zijn nu ‘Bronze Sisters’: ‘Het maakte me boos haar zo te zien’

Geluk en pech staan dicht bij elkaar in het BMX’en. Laura Smulders (27) kende donderdag nog een vloeiend optreden in de kwartfinales en vloog er een dag later door een val in de eerste run in de halve finales uit. “Ik had een slechte start, zat in de verdrukking en ging onderuit. Mijn enkel deed zeer, die is nu ook superdik. Ik voelde wel dat er iets mis was, maar met tape erom en pijnstillers ging ik verder. Ik dacht dat het wel kon, maar bij de eerste trap in de tweede run voelde ik meteen dat er geen power meer achter zat. Ik wist meteen dat het ‘game over’ was”, vertelde ze na de halve finales, kort voordat haar zus om de medailles ging rijden. Ze hield het nog net droog.