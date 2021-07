‘Snoek’ kost bronzen roeisters Keijser en Paulis het goud: ‘Ben volledig uit het lood geslagen’

Paulis wilde dolgraag haar olympische titel van 2016 prolongeren, maar slaagde daar niet in met haar nieuwe partner Marieke Keijser. De Nederlandse lichte dubbeltwee lag op koers voor een gouden plak. Met nog vijfhonderd meter te gaan had het duo nog een halve boot voorsprong.

Het leek niet meer mis te kunnen gaan, totdat Frankrijk en Italië met de finishlijn in zicht een flinke eindsprint inzetten. Door een misslag in de laatste honderd meter moesten Keijser en Paulis genoegen nemen met het brons. ,,Ik heb 1900 meter genoten en de laatste 100 meter niet. Ik maakte een misslag, kan de boot de schuld geven of het water, maar ik heb het volledig aan mijzelf te wijten dat we geen goud hebben gewonnen", zei een schuldbewuste Keijser voor de camera van de NOS.

Haar partner Paulis stond er verslagen bij en kon kort na de finish amper uit haar woorden komen. ,,Ik ben uit het lood geslagen, nog totaal van de wereld. Dit doet mij pijn, want Marieke hoeft de schuld niet zo op haar te nemen. We staan hier samen.”

Bekijk hier de samenvatting

Quote Wij doen onszelf tekort als we zeggen dat we maar derde zijn geworden Ilse Paulis Later kwam toch het besef dat ze brons hadden gewonnen. Dat was trouwens maar nipt, want het verschil met nummer vier Groot-Brittannië was 0,01 seconde. ,,Er is geen schuldvraag”, zei Paulis. Zij had als eerste Nederlandse een olympische roeititel kunnen prolongeren. De 27-jarige Leiderdorpse won 5 jaar geleden goud in de lichte dubbeltwee met Maaike Head. ,,Ik weet ook niet wat er fout ging, maar het maakt niet uit. Wij waren de besten. Zo voelt dat.”

,,We hadden olympisch kampioen kunnen worden, maar het heeft niet zo mogen zijn”, zei Paulis. ,,Wij waren de besten en we doen onszelf tekort als we zeggen dat we maar derde zijn geworden. We staan op het olympisch podium en daar mogen we trots op zijn.”

Keijser durfde toe te geven dat zij verantwoordelijk was voor de zogeheten ‘snoek’, roei-jargon voor misslag. ,,Ik dacht dat het niet meer kon misgaan, maar wel dus. Een snoek is me echt bijna nooit overkomen, ik ben een zeer technische roeister. Op het verkeerde moment kwam het blad op een verkeerde plek in het water”, lichtte de 24-jarige Rotterdamse toe.



Daarna was het enige dat ze kon doen de boel herstellen en doorroeien, zei Keijser. ,,Dat heb ik gedaan, maar ik wist niet dat het nog brons was geworden. Toen we over de finish kwamen, dacht ik: we hebben niks. Natuurlijk is het balen. We hebben niet 5 jaar getraind voor brons, maar we doen onszelf tekort als we niet van dit moment genieten. Ik ben trots op deze medaille.”

Volledig scherm Marieke Keijser en Ilse Paulis bij de medaille-uitreiking. © ANP Volledig scherm Roeiers Marieke Keijser en Ilse Paulis (links) zijn na de finale gedesillusioneerd met brons, maar laten op het podium al wel een lachje zien. © ANP

Keijser haalde nog wel even de lastige omstandigheden aan waarin de vrouwen zich moesten voorbereiden op hun finale. Hun coach Josy Verdonkschot testte positief op corona en moest zich afzonderen in quarantaine. Assistent-coach Isabelle Jacobs kwam daar later ook nog bij. ,,Er is de afgelopen week veel gebeurd en natuurlijk waren we klaar voor het roeien van een olympische finale. Maar de coaches zijn belangrijk, die kennen ons door en door. Er was wel contact via facetime, maar als studenten het al moeilijk vinden een college online te volgen, dan is het ook best wel moeilijk een olympische finale te roeien zonder je coach erbij.”

Het duo was de afgelopen jaren al behoorlijk succesvol met onder meer een zilveren medaille op de WK van 2019 en de Europese titel in 2020. Dit jaar werd het brons op de EK, maar Paulis in Keijser roeiden vorige maand nog wel een wereldrecord.

Volledig scherm Marieke Keijser en Ilse Paulis (L) na afloop van de finale roeien vrouwen lichte dubbeltwee op de Sea Forest Waterway tijdens de Olympische Spelen van Tokio. © ANP

Volledig scherm Roeisters Marieke Keijser en Ilse Paulis (R) lopen goud mis in de finale door een fout in de slotfase. © ANP

