Softbalduel officieuze opening Spelen Tokio 2020

Dat is duidelijk geworden nadat het uitvoerend comité van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) het wedstrijdschema heeft goedgekeurd. Het softbalprogramma start net als het olympisch voetbaltoernooi op een woensdag, twee dagen voor de officiële opening van de Spelen op vrijdag 24 juli. Beide sporten hebben vanwege het aantal af te werken duels extra speeldagen nodig.



,,Met een softbalwedstrijd twee dagen voor de opening tot en met de marathon voor mannen op de slotdag worden in ruim twee weken een recordaantal van 33 sporten en 339 'medalevents' afgewerkt'', zei voorzitter Yoshiro Mori van het lokale organisatiecomité. Vanwege de verwachte hitte en luchtvochtigheid in de Japanse hoofdstad worden de marathons vroeg in de ochtend afgewerkt. In Japan heerst momenteel een hittegolf die al aan twaalf mensen het leven heeft gekost.