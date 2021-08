Springruiters net buiten medailles in landenwedstrijd

Nederland had zich op de valreep gekwalificeerd voor de finale met tien landen. Iedereen begon daarin weer op nul. Bondscoach Rob Ehrens besloot in overleg met zijn ruiters om Willem Greve (Zypria S) in de finale te vervangen door Harrie Smolders. De 41-jarige Brabander, die als reserve was meegegaan naar Japan, sprong met Bingo du Parc foutloos én bleef binnen de tijd. Smolders zorgde er daarmee voor dat Oranje in de stand klom naar de vijfde plaats, nadat Marc Houtzager met Dante als startende combinatie twee balken eraf had gereden en de tijdslimiet had overschreden (9 strafpunten).



Maikel van der Vleuten, die eerder in de week individueel brons veroverde met Beauville Z, moest in de laatste ronde ook 8 strafpunten incasseren. De combinatie had in het individuele toernooi drie foutloze rondes neergezet, maar in de landenwedstrijd leek de vermoeidheid toe te slaan. Ook in de kwalificatie gooiden Van der Vleuten en Beauville Z er twee balken af.