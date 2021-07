Stralende Kamminga ook op 200 meter schoolslag naar sensationeel zilver: ‘Ik ben een heel blij man’

De schoolslagspecialist lag tot 150 meter ruim op kop, maar in de slotfase kwam Stubblety-Cook voorbij. ,,Dit was een zenuwslopende race", stelde Kamminga. ,,Ik zwem mijn tweede tijd ooit, op een moment dat het moet.” Of hij spijt had van de indeling van zijn race (hij ging als een speer). ,,Ik pak een zilveren medaille op de Spelen: waar hebben we het over?Ik heb meer geracet dan al die andere gasten, al zes races in de benen.”