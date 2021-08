Succes van hun zoon bezorgt ook pa en ma Lavreysen bizarre week: ‘Maar het is nog altijd gewoon onze Harrie’

Even snel een boodschap doen in hun woonplaats Luyksgestel is er dezer dagen niet bij voor Peter en Loes Lavreysen. Een bezoek aan de supermarkt duurt dubbel zo lang. ,,De mensen zijn supertrots, iedereen leeft enorm mee”, vertelt Peter. Het is niet moeilijk om huize Lavreysen in Luyksgestel te vinden. Een grote opblaasbare wielrenner en een enorm bord met de Olympische ringen in de voortuin verraden de plek waar de roots van de Luyksgestelse gouddelver liggen.