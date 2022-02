Suzanne Schulting en co met groot machtsvertoon naar kwartfinales 500 meter

In de vierde voorronde in het Capital Indoor Stadium eindigde Schulting als eerste in een olympisch record door direct na de start hard bij iedereen weg te schaatsen. Alyson Charles uit Canada finishte als tweede.

Schulting deed 42,379 seconden over haar race. Het olympisch record was in handen van de Zuid-Koreaanse Choi Minjeong, die vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang tot 42,422 kwam. Schulting ging destijds in de series van de 500 meter onderuit en werd daardoor uitgeschakeld. In Zuid-Korea won ze later wel goud op de 1000 meter.