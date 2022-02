Sven Kramer en Jorrit Bergsma duo voor één dag op massastart: ‘We gaan allebei die sprint niet winnen’

Door Rik Spekenbrink



Het enthousiasme voor het slotonderdeel van het mannenschaatsen kwam bij de één wat duidelijker naar voren dan bij de ander. ,,Zeker”, zei Jorrit Bergsma op de vraag of hij zin had in de massastart. Sven Kramer gaf op dezelfde vraag in eerste instantie aan er ‘redelijk onbevangen’ in te staan. Maar vertelde later er ook wel zin in te hebben. ,,Anders had ik vandaag ook het vliegtuig naar huis kunnen pakken.”