Sven Kramer: ‘Ik wil wel goud op de 5000 meter, maar heel reëel is dat niet natuurlijk’

Met de 5000 meter over drie dagen begint Sven Kramer aan zijn vijfde en laatste Winterspelen. Hij heeft geen favorietenrol en daar blijft hij in de voorbeschouwingen zelf ook bewust weg bij. ,,Ik houd gewoon een beetje een slag om de arm.”

Door Pim Bijl



Lachend stapt Sven Kramer het ijs van het National Speed Skating Oval af, na zijn vijftig minuten durende training deze donderdagmiddag in Peking. Even later, tijdens een rondgang langs voornamelijk Nederlandse pers, houdt hij zich ietwat op de vlakte als hem wordt gevraagd naar zijn vorm en fysieke staat. ,,Goed hoor.” En gevraagd naar zijn rug: ,,Best oké. We weten dat die fragiel is.”

Quote Überhaupt een medaille op de vijf kilometer zou al fantas­tisch zijn Sven Kramer Hij, 35 jaar, op de drempel van het toernooi dat na een ongekend succesvolle carrière het afscheid vormt, begint over de logische onwennigheid door de jetlag en het schaatsen op nieuw ijs. Maar geniet hij er ook van hier te zijn, op de Winterspelen in de Chinese hoofdstad, toch de reden dat hij zijn loopbaan besloot te verlengen en nog één keer alles te geven voor zijn sport? ,,Zeker”, klinkt het meteen en volmondig. ,,Ik was bij het OKT al heel erg opgelucht en blij dat het niet met kerst en oud en nieuw als een kaars uit is gegaan. Dat is voor mij heel belangrijk. Nu is het voor mij zaak een goede 5 kilometer te rijden.”

Een goede 5000 meter. Weer die voorzichtigheid. ,,Om nu hoog van de toren te blazen dat ik graag goud wil… Ja, goud wil ik wel, maar is niet heel reëel natuurlijk als je naar het voorseizoen kijkt. Überhaupt een medaille zou al fantastisch zijn.” Wanneer zijn toernooi is geslaagd? ,,Als we goud halen op de ploegenachtervolging.”

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is gezien de resultaten van de voorbije jaren logisch. Andere mannen als Patrick Roest en Nils van der Poel waren veel beter en hij absoluut niet stabiel. Maar op de Winterspelen blijft het een aparte gewaarwording. Een andere insteek, een andere druk ook. Onvergelijkbaar met pakweg 2010. ,,Toen Vancouver werd omgetoverd tot Svencouver”, brengt hij zelf ook in herinnering, grijnzend. ,,Dan is dit wel iets lekkerder.”

Wakker

Even later: ,,Als je jaren ongeslagen bent op de 5, en in iets mindere mate ook op de 10, dan staat er een heel andere druk op dan nu. Daarom sta ik hier iets relaxter. Maar uiteindelijk schaats ik om te winnen. Daarom zou het fantastisch zijn om mijn vijfde gouden medaille te halen op de ploegenachtervolging.”

Maar toch. Dat hij zegt zich ‘best oké’ te voelen. Wat betekent dat? ,,Ik kan nu wel gaan roepen: ik voel mij top. Maar ik weet gewoon dat ik ook morgen slecht wakker kan worden. Dus ik houd gewoon een beetje een slag om de arm.”

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Volledig scherm Sven Kramer tijdens de training vandaag. © ANP

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.