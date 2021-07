Sven Nys weet waar het fout ging voor Mathieu van der Poel: ‘Dan was hij niet over de kop gegaan’

Meteen na de val van Mathieu van der Poel wees jij erop dat hij geen dropper gebruikt. Wat is dat precies en waarom is dat belangrijk?

,,Een dropper is een systeem waarbij je je zadel tot op de buis kan laten zakken door op een knopje te duwen. Handig in afdalingen, wanneer je je gewicht zo ver mogelijk naar achter plaatst om het risico om over kop te gaan te verkleinen. Normaal zit je zadel in de weg, je blijft eraan haken met je buik, maar met die dropper krijg je meer vrijheid om te manoeuvreren. Dalen gaat tot 30 procent vlotter.”