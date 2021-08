Team USA heerst: vierde basketbalgoud op rij, derde olympische titel Kevin Durant

Frankrijk gekloptTeam USA heeft voor de zestiende keer het olympische basketbaltoernooi gewonnen. Frankrijk, dat eerder in Tokio in de poulefase nog te sterk was, werd in de finale met 87-82 verslagen. Het was voor Kevin Durant zijn derde gouden medaille, waarmee hij Carmelo Anthony evenaarde.

Sinds 1936 wordt er gebasketbald op de Olympische Spelen. Van de negentien gouden plakken die sindsdien verdeeld werden, gingen er naar vijftien naar de Verenigde Staten. De Sovjet-Unie won in 1972 en 1988, Joegoslavië won in 1980 en in 2004 was Argentinië het sterkst. Verder was het áltijd Team USA dat de gouden medaille pakte. Na de deceptie in Athene (2004) won Team USA in 2008, 2012, 2016 al drie keer op rij. Vandaag volgde nummer vier in die fraaie reeks én nummer zestien in totaal.

Want hoewel er ook tegen Frankrijk, met onder anderen NBA-spelers Rudy Gobert, Evan Fournier en Timothé Luwawu-Cabarrot in de ploeg, weer een inmiddels traditionele achterstand kwam, liet Team USA de achterstand in de finale niet te ver oplopen. Al voor het einde van het eerste kwart stelde het team van bondscoach Gregg Popovich orde op zaken. Na het eerste kwart stond het 22-18 in Amerikaans voordeel.

Na de 22-18 in het eerste kwart en de 22-21 in het tweede kwart werd het in het derde kwart 27-24 in het voordeel van Team USA. Dat zorgde voor een tussenstand van 71-63 en Frankrijk moest in het laatste kwart vol aan de bak om de eerste olympische basketbaltitel naar Frankrijk te halen. De Fransen kwam nog even héél dichtbij. Het gat werd teruggebracht tot drie punten (73-70), maar precies toen de Franse hoop toenam, maakte Team USA daar weer korte metten mee. De marge liep weer snel op. Nadat het daarna wéér even spannend werd (85-82) verzorgde Durant met twee vrije worpen zelf de eindstand: 87-82. Wéér ging de olympische basketbaltitel naar de Verenigde Staten.

Volledig scherm

Kevin Durant

Voor Kevin Durant was het na 2012 en 2016 zijn derde gouden medaille op de Olympische Spelen. In de poulefase passeerde hij vorige week al Carmelo Anthony als meest scorende Amerikaanse olympiër ooit en nu evenaarde de 32-jarige Durant Anthony ook met drie keer goud. Anthony won ook nog een keer brons en heeft in totaal dus vier olympische medailles. David Robinson (1988–1996) en LeBron James (2004-2012) wonnen allebei twee keer goud en één keer brons.

Eerder op deze Spelen verloren de Amerikaanse basketballers nog van Frankrijk (76-83) in de eerste poulewedstrijd in Tokio. Dat was pas de zesde olympische nederlaag ooit voor de Amerikanen. Tussen de nederlaag tegen Frankrijk en de gewonnen finale won het team van de ervaren bondscoach Popovich (72) van Iran, Tsjechië, Spanje en Australië.

Volledig scherm Kevin Durant en Jason Tatum.

