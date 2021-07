TeamNL houdt adem in: alle positieve gevallen zaten op één vlucht naar Tokio

De KL861 van afgelopen zaterdag van Amsterdam naar Tokio. Dát was de vlucht waar zowel skateboardster Candy Jacobs als taekwondoka Reshmie Oogink en de begeleider uit de roeiploeg op zaten, in Tokio alledrie positief getest. TeamNL houdt zijn hart vast voor de corona-uitslagen van morgen.

Officieel is het volgens NOC*NSF niet vast te stellen waar de bron ligt van de drie geconstateerde besmettingen, maar de sportkoepel bevestigt dat alle positief geteste atleten en begeleiders met dezelfde vlucht naar Japan vlogen. De qua Nederlandse atleten drukste vlucht die de afgelopen dagen vertrok van Amsterdam naar Tokio.

De KL861 van afgelopen zaterdag 17 juli zat bomvol oranje atleten. De Nederlandse heren hockeyselectie, beachvolleyballers, de tennissers zoals Kiki Bertens, een deel van de wielerdelegatie onder wie Tom Dumoulin en bondscoach Koos Moerenhout. Jacobs, Oogink en de begeleider uit de roeiploeg zaten niet in de buurt van elkaar. Er bestaat een marge van een aantal stoelrijen rondom de positief geteste atleten die eventueel risico lopen.

Van deze mensen is de zogenoemde Covid Liaison Officer reeds op de hoogte gesteld. En dan nog draait het vervolgens om de testuitslagen op de eerste dagen in Japan, die waren voor alle inzittenden de afgelopen dagen negatief. Al was dat voor bijvoorbeeld Oogink ook het geval, na aankomst in Japan. Daarom houdt NOC*NSF de adem in voor de dag van morgen, als weer een nieuwe ronde testuitslagen komt.

Chef de mission Pieter van den Hoogenband vertelde vandaag in Tokio dat er geen stress of paniek is bij Team NL, omdat in alle scenario’s rekening is gehouden met positieve atleten. Alle sporters en begeleiders stapten met minstens drie negatieve tests het vliegtuig in. De drie positieve gevallen waren allemaal gevaccineerd, bevestigde Van den Hoogenband donderdag in Japan.

Quote Ik schrik hier wel van. Het blijft spannend, maar we kunnen niet meer doen dan we doen. Lieke Wevers

Maar turnsters Sanne en Lieke Wevers vertelden vandaag tijdens hun persmoment, toen het nieuws over de twee recente positieve gevallen toevallig net bekend was geworden, dat ze zich wel degelijk zorgen maken. Elke dag slaat Sanne Wevers, die met haar zus overigens al eerder dan de positief geteste sporters naar Tokio vloog, een kruisje voor een negatief testresultaat, vertelde ze. Tweelingzus Lieke: ,,Ik schrik hier wel van. Het blijft spannend, maar we kunnen niet meer doen dan we doen.’’

