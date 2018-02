Ter Mors raakt in vorm: beste seizoenstijd op 1000 meter

Dat was haar beste prestatie dit seizoen op de kilometer. Vorig jaar veroverde ze brons bij de WK afstanden op de olympische piste met een tijd van 1.14,66. Ter Mors, die door fysieke problemen tot dusver een wisselvallig seizoen beleeft, komt bij de Winterspelen ook op de 500 meter uit. In het olympisch shorttracktoernooi is ze eveneens actief.



Esmee Visser reed op de 3000 meter een persoonlijk record: 4.04,69. De 22-jarige debutante doet in Gangneung mee aan de olympische 5000 meter. Koen Verweij (36,00) en Anice Das (38,83) werkten in de vrijwel lege ijshal een 500 meter af.