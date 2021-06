Tessie Savelkouls na ‘indrukwekkende prestatie’ naar Tokio

Femke Bol scherpt Nederlands record op 400 meter aan

19 juni Femke Bol heeft bij de EK voor landenteams haar Nederlands record op de 400 meter aangescherpt. De 21-jarige Bol snelde in de Roemeense stad Cluj naar een tijd van 50,37 seconden. Daarmee was ze bijna twee tienden sneller dan eind vorige maand in Oordegem (50,56).