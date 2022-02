Thomas Krol blij met Noorse opponent in gouden race: ‘Soms heb je geluk’

,,In tegenstelling tot de 1500 meter dacht ik nu na afloop van mijn rit dat het níét genoeg zou zijn”, zegt Krol tegen de NOS. Op de 1500 meter was zijn tijd uiteindelijk slechts genoeg voor zilver, vandaag was het goud. ,,Dat is wel een grappige paradox. Toen redde ik het niet en nu juist wel.”



,,Het is echt een droom die uitkomt”, glundert Krol. ,,Ik hoopte zó dat dit zou gebeuren. Het was ontzettend spannend, want ik wist dat ik een van de favorieten was. Misschien op basis van het seizoen was ik ook wel dé favoriet. Na mij startten nog twee Nederlanders, maar uiteindelijk kwam de concurrentie voornamelijk van Dubreuil.”