Thomas Krol is niet meer de labrador die zijn beste vriend een olympisch ticket gunde

Door Pim Bijl



Hij heeft hem al een knuffel gegeven en er zullen nog dikke knuffels volgen. Zo is Thomas Krol, de man die zo aardig is dat hij lang te aardig voor topsport werd gevonden. Kai Verbij is zijn beste vriend, buiten het schaatsseizoen reizen ze door verre oorden. Al ijsberend op het middenterrein heeft hij gezien hoe de olympische droom van Verbij de mist in gaat op de laatste kruising. Ontzettend pijnlijk, maar het neemt niets af van zijn euforie op dit moment.



,,Ik ben hier voor mezelf”, zegt Krol. ,,En ik ben voor mezelf ontzettend gelukkig. Mijn droom is uitgekomen, na jaren hard werken. Daarin moet je ergens egoïstisch zijn.”