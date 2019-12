Tokio 2020 vervroegt starttijden om hitte

Chef de mission / VIDEO Van den Hoogenband schrapt ‘losers­vlucht’ bij Spelen 2020

3 december Pieter van den Hoogenband, chef de mission van de Nederlandse equipe op de Olympische Spelen in Tokio, gelooft in de eigen verantwoordelijkheid van sporters. Daarom komt er een Team NL-hotel voor atleten die bij de Zomerspelen niet meer in actie komen. Ook mag iedereen de openingsceremonie bijwonen.