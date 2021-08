Tokio Kort | Dressel de zwemheld van Tokio, Biles meldt zich ook af voor ‘vloer’

Eerste atletiek­goud naar Ethiopiër Barega op 10.000 meter

30 juli Selemon Barega heeft bij de Olympische Spelen in Tokio de eerste gouden medaille veroverd in het atletiektoernooi. De Ethiopiër was de snelste op de 10.000 meter. Hij had in het Olympisch Stadion de beste eindsprint in de benen en finishte in 27.43,22.