Tokio Kort | Twee coronapatiënten in ziekenhuis, badmintonner Caljouw naar achtste finales

VIDEO Openharti­ge turnkampi­oe­ne Biles oogst lof: ‘Mentale gezondheid is belangrij­ker dan sport’

27 juli De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles (24) heeft zich dinsdag niet vanwege een blessure, maar vanwege mentale problemen teruggetrokken uit de teamfinale op de Olympische Spelen in Tokio. Na afloop gaf ze tekst en uitleg. ,,We zouden plezier moeten hebben, maar dat is nu gewoon niet het geval.”