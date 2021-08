Triple Lavreysen? Lukt het niet meer, ook geen ramp: het was al prachtig

Oh Oh TokioOnze olympische debutanten Arjan Schouten en Pim Bijl delen dagelijks hun verbazing over deze bijzondere Olympische Spelen in een heen-en-weergesprek. Vandaag: aflevering 16.

Ha Arjan,



Toen collega Lisette en ik onze rugzakken op de rolband richting scanner legden en al onze zakken leegden, zagen de beveiligers dit keer ook twee Japanse rijstcrackers en een flesje groene thee in de witte bak verschijnen. Van dat flesje moest om een of andere reden het labeltje worden gehaald, het rijscrackertje mocht zo mee. De extra bevoorrading hadden we in onze handen gedrukt gekregen, vlak voor we ons kaartje hadden laten zien bij de ingang van het Olympisch Stadion.

Twee Japanse mevrouwen, kleurrijk en traditioneel uitgedost, overlaadden ons werkelijk met vrolijkheid, complimentjes, welkoms en cadeautjes. Hoe vaak we ook bogen en vriendelijk terug lachten, we bleven het idee houden dat we niet op eenzelfde level vriendelijkheid kwamen. Na het hartelijke afscheid bleven ze ons uitzwaaien, ook toen we al bijna uit het zicht waren verdwenen. We zwaaiden triomfantelijk terug, maar nooit zo triomfantelijk als zij. Soms moet je je meerdere erkennen in het leven.

Was nogal een contrast trouwens met een dag eerder. Toen liepen we in dezelfde straat door een haag van zo’n zeventig protesterende Japanners. ,,No more olympics!” scandeerden ze. De stem van de vrouw die de woorden door een megafoon schreeuwde, hoorden we we een paar honderd meter verder nog altijd. Zo klonk diep in de derde week weer eens een tegengeluid tegen de zo beladen Spelen in coronatijd, daags daarna gevolgd door twee rijstcrackertjes. Ik zal er eentje overhouden voor je.

Pim

Ha Pim,

Lekker! Wat een sensatie van die 4x400 mannen, man. Had graag naast je gezeten, maar de wekker rinkelt heel vroeg voor een laatste trip naar Izu. Kijken of Kirsten Wild hersteld is van haar gigantische smak. En of Harrie Lavreysen met twee goud op zak nog voor een triple kan zorgen op de keirin.

Lukt het niet meer, ook geen ramp. Het was al prachtig, natuurlijk. Bovendien heb ik dan alle tijd om van het publiek te genieten. In Izu mogen er nog wel fans bij, goddank. Van de week zat er een Japanner in een roze Lampre-shirt (je weet wel, die ploeg waar Alessandro Ballan furore maakte) en een harlekijnsmuts op zich enorm te misdragen. Hij zat exact aan de boarding, waar je de baanrenners op luttele centimeters afstand van je neus voorbij ziet zoeven. Meneer leunde steeds ietsje over het hek om foto’s te maken. Vonden de vrijwilligers niet zo’n goed plan.

Na drie keer er op aangesproken te zijn, ging het bijna mis, een renner moest daadwerkelijk uitwijken voor zijn fototoestel. De maat was vol, besloot de chef van het vrijwilligersleger. In Nederland was de Japanner met muts en al de zaal uit gedonderd, maar niet hier in Japan.

Gewapend met een bord ging de chef op de boosdoener af, om het bord pontificaal voor zijn gezicht te houden. Wat er op het bord stond? ‘Alsjeblieft, niet leunen over de balustrade’.

Alsof hij dat nog niet begrepen had.

Nog 1 dag,

Arjan

