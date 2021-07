Tyfoon, regenboog over de Rainbow Bridge en een fraaie vierde plaats voor Rachel Klamer bij triatlon

Buitenland­se media over Van Vleuten: ‘Eén van de grootste olympische berovingen ooit’

26 juli ,,Ruud, ik had het mis", de uitspraak van Annemiek van Vleuten nadat haar duidelijk werd dat ze geen gouden, maar een zilveren olympische medaille had gewonnen, is er één voor de eeuwigheid. Ook buitenlandse media vermaken zich met de blunder van de Nederlandse renster.