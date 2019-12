Van den Hoogenband schrapt ‘losersvlucht’ bij Spelen 2020

Van den Hoogenband zei het direct na zijn aanstelling. Atleten die tijdens de Olympische Spelen waren ‘uitgesport’, hoeven niet meteen naar huis. Sportkoepel NOC*NSF kreeg bakken met kritiek over zich heen vanwege de ‘loservlucht’. Veel sporters konden zich ook niet vinden in de regel, die in strijd leek met de olympische gedachte en het teamgevoel.

Daarom komt er in Tokio een apart hotel voor atleten die klaar zijn, maar nog niet naar huis willen. Met behoud van accreditatie kunnen ze het vervolg van de Spelen bijwonen. ,,Voor excessen ben ik niet zo bang”, zei Van den Hoogenband, gevraagd naar het geval Yuri van Gelder, die in Rio de Janeiro zijn boekje te buiten ging. ,,Ik geef de sporters vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het zou mooi zijn als ik dat van ze terugkrijg.” Van den Hoogenband, sinds een jaar chef de mission, maakte bij een informele persconferentie in het Olympisch Stadion duidelijk dat tijden zijn veranderd. Een sporter, met tegenwoordig een groot team om zich heen, moet worden geacht zelf beslissingen te kunnen nemen. Hij haalde een uitspraak aan die Kiki Bertens vorige week deed, onder meer in deze krant.

Zij wil niet eens nadenken over een gang naar Tokio als haar wordt verboden de openingsceremonie bij te wonen omdat ze binnen de eerste 48 uur van de Spelen in actie komt. ,,Kiki heeft gelijk. Als je nummer 4 van de wereld bent geweest in een grote sport, heb je bewezen de juiste keuzes te kunnen maken en te pieken.”



Overigens werd benadrukt dat atleten die daar in Rio om vroegen, ook al de openingsceremonie konden bijwonen. Surfer Dorian van Rijsselberghe en tennisser Jean-Julien Rojer werden daarnaast genoemd. Zij uitten hun onvrede toen zij bij eerdere Spelen niet bij de opening konden of mochten zijn. Van den Hoogenband: ,,Het is alleen aan ons om atleten uit te leggen wat zo’n ceremonie aan energie kost en oplevert. En dan is het aan hen, en hun coaches.”