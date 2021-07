Van der Poel gelooft in gouden Japanse haastklus: ‘Ik heb altijd mijn eigen ding gedaan’

Door Arjan Schouten



Wennen aan de Aziatische hitte? Uitgebreid de jetlag verwerken? Dagenlang het parkoers verkennen? Mathieu van der Poel paste er voor. Hij reisde pas donderdag af naar Japan, landde vrijdag. En maandag wacht zijn moment al, de mountainbike-wedstrijd in Izu, 100 kilometer van Tokio. Heel de wereld vraagt zich af of dat wel kan, zo’n korte aanloop. Bij een mediasessie ging het er ook zaterdag weer eindeloos over. ,,Dat snap ik wel, want dit zijn natuurlijk ook de Spelen. Maar ik heb altijd mijn eigen ding gedaan’’, verzucht Van der Poel, in een wit-oranje Team NL-polootje gestoken, achter een tafeltje met een laptop. ,,Of het ook de juiste route is, dat zal achteraf moeten blijken.”