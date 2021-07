Van Gaal laat zich zien bij uitzwaaitraining Leeuwinnen en haalt uit naar ‘veredelde EK-sterren’

Wiegman put energie uit uitzwaaitraining

De ‘uitzwaaitraining’ van de Leeuwinnen kwam in de plaats van de oefeninterland tegen Zuid-Afrika, die vanwege vijf coronagevallen binnen de Zuid-Afrikaanse selectie niet kon doorgaan. ,,We hadden graag gespeeld voor 10.000 fans in Zwolle. Nu waren er 1000 fans en krijg je toch wat van de energie en het enthousiasme mee”, aldus bondscoach Sarina Wiegman na afloop.

De voetbalsters van Oranje vertrekken dinsdag naar Japan, waar ze op 21 juli de eerste groepswedstrijd spelen tegen Zambia. Volgens de bondscoach is er voldoende tijd om te wennen aan de omstandigheden. ,,Hoe beter we ons weten aan te passen aan de nieuwe situatie, hoe makkelijker we het ons maken. We zullen daar continu flexibel en wendbaar moeten zijn”, zei Wiegman. ,,Er zullen dingen op ons afkomen waar we ons aan zullen moeten aanpassen. Dan moeten we zorgen dat we als team goed blijven functioneren.”