Van Riessen vanuit ziekenhuisbed: ‘Het grootste probleem is dat ik niet meer mag rijden, dat is heel zuur’

Door Lisette van der Geest



,,Ik werd wakker in een behandelkamer in het ziekenhuis. Ik hoorde iemand iets over Tokio zeggen en dacht: dat is uren rijden van de wielerbaan, daar zal ik toch niet zijn?



Van wat daarvoor gebeurde weet ik niet veel. Inclusief mezelf zaten er zes goede keirinrensters in de kwartfinale. Dan weet je: ik moet scherp zijn. Ik had het goed uitgedacht. Op de baan in Izu moet je relatief snel naar voren. We waren aan het racen, het ging best wel lekker. Ik dacht: nou, nu zit ik precies goed, zo eindig ik bij de eerste vier en ben ik door naar de halve finale. Ik denk dat we zo’n 60 à 65 kilometer per uur reden. En toen, in één keer, ging het mis in de bocht.