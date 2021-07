Van Vleuten dacht dat ze goud had gewonnen: ‘Ruud, ik had het mis’

,,Ik voelde me eerst zelf heel stom”, vertelde Van Vleuten later bij de NOS. ,,Maar we stonden hier na afloop met meerdere rensters ons af te vragen wie er had gewonnen. Ik dacht dat we iedereen terug hadden gepakt, maar dat wisten we niet zeker. Anna zei op een gegeven moment in de wedstrijd tegen me dat de koploopster nog 45 seconden had en we reden zo hard, dan weet je zeker dat je iemand terugpakt als die zo lang al van voren rijdt. Toen pakten we er een paar terug en dacht ik dat we ze hadden. Ik dacht dat ik had gewonnen”



,,Normaal staan er hier borden langs de kant met informatie, maar de communicatielijn was blijkbaar heel slecht met de bondscoach", lichtte Van Vleuten toe. ,,De laatste communicatie die ik heb gehad, was dat we eerder aan de achtervolging moesten beginnen. Ook toen ik alleen reed, kreeg ik geen informatie. Ik ben supertrots op ons team en trots op een medaille. We kwamen voor goud, maar als iedereen naar ons kijkt, is het lastig.”