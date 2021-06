Vincent Wevers wint kort geding en mag alsnog naar Olympische Spelen, teleurstelling bij KNGU

Door Arjan Schouten



Tweeënhalve maand terug besloot de gymnastiekbond om in de coachstaf voor Tokio geen trainers op te nemen tegen wie onderzoeken lopen wegens grensoverschrijdend gedrag. Toen al ging een streep door de naam van Wevers, waarmee technisch directeur van de KNGU Mark Meijer dacht duidelijkheid te creëren en onrust te voorkomen in aanloop naar de Spelen.



Die actie besloot Wevers echter aan te vechten middels een kort geding, waar vandaag de uitspraak van was in de rechtbank in Zutphen. Daar werd de vader van olympisch kampioen Sanne Wevers (balk) in het gelijk gesteld door de rechter.

Vincent Wevers verlaat de rechtbank in Zutphen. Volgens de rechtbank heeft de KNGU onvoldoende onderbouwd dat er een redelijke grond bestaat om Wevers niet toe te laten tot de staf voor Tokio. De rechter beveelt de KNGU daarom om Wevers alsnog voor te dragen bij NOC*NSF en hem op te nemen als lid van het begeleidingsteam. De KNGU moet 'alles doen wat in haar macht ligt om te bevorderen dat NOC*NSF een accreditatie afgeeft'. Wevers heeft na zijn non-actiefstelling in augustus 2020 immers gewoon zijn werkzaamheden weer mogen hervatten, het EK gedraaid en dus moet alles in staat worden gesteld om de werkverhoudingen te normaliseren. Hem daar weigeren is volgens de rechter in strijd met de cao Sport, waarmee deze zaak voor de rechterlijke macht puur een arbeidsconflict is.

Een bittere pil voor de KNGU, in Zutphen aanwezig met technisch directeur Mark Meijer en directeur Marieke van der Plas. Meijer had liever gezien dat de rechter meer oog had gehad voor het complexe proces wat voor de bond te grondslag lag aan het weghouden van Wevers uit Tokio. Na tal van meldingen van grensoverschrijdend gedrag loopt er nog een onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak. ,,Ik ben verrast dat de rechter niet kijkt naar de grotere context en ben teleurgesteld over de uitspraak’‘, reageerde Meijer, die vervolgstappen niet uit wil sluiten. ,,De complexiteit waar wij nu in zitten en waar ik deze keuzes in moet maken, is niet of onvoldoende in deze uitspraak meegenomen.‘’

Wevers, in Zutphen zelf aanwezig met zijn vrouw, trok vol vertrouwen naar de rechtbank. ,,Maar het blijft spannend’‘, bekende hij, na het horen van de voor hem positieve uitspraak. ,,Ik ga hier niet zitten juichen, omdat ik heb gewonnen. Ik ben blij dat de sport heeft gewonnen. Dat de sporters die zich voorbereiden op de Spelen dat nu ook maximaal kunnen doen.’’

Mét Wevers dus, als NOC*NSF hem voordraagt. Is er wat kapot gemaakt met deze zaak? Zijn de arbeidsrelaties onherstelbaar beschadigd? Wat Wevers betreft niet. ,,Wat mij betreft scheiden we die twee dingen. Ik stond hier dan wel voor mijn arbeidsrecht, maar ook om de sport te dienen. Want het gaat uiteindelijk om de sporters, de atleten die maximaal begeleid moeten worden. Want we zitten al een jaar in de onrust.‘’

Vincent Wevers.